В «Торонто» считают, что смогут сохранить Леонарда

Руководство клуба НБА «Торонто Рэпторс» рассчитывает, что форвард Кавай Леонард не покинет команду по окончании сезона, утверждает TSN. По данным источника, у тренерского штаба и руководства клуба сложились хорошие отношения с Леонардом, что положительно влияет на настроения игрока.

В прошлом году форвард просил «Сан-Антонио» обменять его в один из клубов из Лос-Анджелеса. Тем не менее, «Спёрс» отправили его в «Торонто».

В нынешнем сезоне Кавай набирает 27,2 очка, собирает 7,4 подбора, отдаёт 3,3 передачи, а также совершает 1,8 перехвата и 0,4 блок-шота за 34,5 минуты в среднем за игру.

«Торонто» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В 73 матчах канадский клуб одержал 51 победу и потерпел 22 поражения.