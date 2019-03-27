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«Майами» вывел из обращения номер Боша

«Майами» вывел из обращения номер Боша
Баскетбол / НБА

«Майами Хит» вывел из обращения 1-й номер, под которым выступал бывший форвард клуба Крис Бош. Торжественная церемония состоялась в перерыве домашнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» (99:104).

Видео доступно на странице «Хит» в «Инстаграме».

Бош выступал за «Майами» с 2010 по 2017 год. Игрок был вынужден завершить карьеру из-за проблем со свёртыванием крови. В составе флоридского клуба форвард дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013).

До перехода в «Хит» Крис защищал цвета «Торонто Рэпторс», который выбрал его под общим 4-м номером на драфте 2003 года.

В регулярных чемпионатах Бош в среднем набирал 19,2 очка, собирал 8,5 подбора, отдавал 2,0 передачи, а также совершал 1,0 блок-шота и 0,8 перехвата за 35,8 минуты.

Бош считает себя одним из величайших игроков в истории НБА
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