Пол — об MVP: Яннис великолепен, но я вижу, что делает Харден в каждом матче

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол после поражения со счётом 94:108 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» поделился мнением о гонке за MVP.

Главными претендентами на получения награды самому ценному игроку нынешнего сезона являются защитник «Рокетс» Джеймс Харден и форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо.

«Харден провёл историческую серию, когда набирал по 30 очков в 32 матчах подряд. Конечно, я предвзято отношусь к этому вопросу, но если кто-то считает, что судьба MVP решается в личных встречах за несколько игр до завершения регулярного чемпионата, то удачи вам. Со мной это случилось в 2008 году.

Джеймс играет намного больше. Я не пытаюсь проявить неуважение к Яннису, который проводит невероятный сезон. Он великолепен для своей команды, но в то же время я вижу, что делает Харден в каждом матче», — приводит слова 33-летнего разыгрывающего ESPN.

В 2008 году самым ценным игроком сезона был признан защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант. Пол в голосовании занял второе место. В концовке регулярного чемпионата «Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан Хорнетс», за который выступал Крис, со счётом 107:104. Коби в том матче набрал 29 очков, собрал 10 подборов и отдал 8 результативных передач.