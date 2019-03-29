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Яннис Адетокунбо получил травму голенстопа в матче с «Клипперс»

Яннис Адетокунбо получил травму голенстопа в матче с «Клипперс»
Баскетбол / НБА

Стартовый лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо из-за растяжения голеностопа правой ноги был вынужден покинуть площадку в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает ESPN. Он подвернул ногу после того, как столкнулся с атакующим защитником соперника Гарреттом Темплом, возвращаясь в оборону.

После матча Адетокунбо был в хорошем настроении, но заметно хромал. 17 марта он получил аналогичное повреждение той же ноги во встрече с «Кливленд Кавальерс» и полностью не восстановился после него.

Матч завершился домашней победой «Милуоки» со счётом 128:118. Форвард в нём набрал 34 очка, совершил 9 подборов, отдал 5 передач, сделал перехват и поставил блок-шот за 32 минуты.

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