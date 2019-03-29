Харден стал третьим игроком НБА за 40 лет, набравшим 2600 очков за сезон

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, набрав 38 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс», довёл их общее количество в текущем сезоне до 2606 (36,2 в среднем за игру). Таким образом, он стал только третьим игроком игроком лиги с момента объединения НБА и АБА в 1977 году, которому удалось достичь рубежа 2600 очков за сезон. При этом «Хьюстон» проведёт в регулярном чемпионате ещё 6 встреч.



Ранее подобную результативность демонстрировали только Майкл Джордан (четырежды) и Коби Брайант.



Матч завершился домашней победой «Хьюстона» со счётом 112:85. Харден в нём также совершил 6 подборов, отдал 6 передач, сделал перехват и поставил блок-шот за 32 минуты. До этого его лучшим результатом были 2376 очков в сезоне-2015/16.

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