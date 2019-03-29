Харден вышел на 9-е место по количеству точных трёхочковых в истории НБА

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, реализовав 5 трёхочковых в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс», довёл их общее количество за карьеру в НБА до 1993 (2,6 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Джейсона Кидда и единолично вышел на 9-е место в истории лиги по этому показателю.



Теперь впереди 29-летнего Хардена остаются только Пол Пирс (2143 дальних попаданий), Джамал Кроуфорд (2201), Винс Картер (2222), Джейсон Терри (2282), Кайл Корвер (2350), Стивен Карри (2448), Реджи Миллер (2560) и Рэй Аллен (2973).



Матч завершился домашней победой «Хьюстона» со счётом 112:85. Харден в нём набрал 38 очков, совершил 6 подборов, отдал 6 передач, сделал перехват и поставил блок-шот за 32 минуты.

Харден стал третьим игроком НБА за 40 лет, набравшим 2600 очков за сезон