Проход Уэстбрука и попадания Йокича — в обзоре матча «Оклахома-Сити» — «Денвер»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на «Чизпик Энерджи-Арене» и завершилась со счётом 115:105 в пользу гостей.

Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Маррей набрал 27 очков, отдал 9 передач, собрал 5 подборов и совершил 1 перехват. Центровой Никола Йокич записал в актив 23 очка, 16 подборов, 3 результативные передачи и 1 перехват. Лидер «Тандер» Расселл Уэстбрук собрал коллекцию из 27 очков, 9 подборов, 9 передач и 2 перехватов.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Денвер» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В 75 матчах команда из штата Колорадо одержала 51 победу и потерпела 24 поражения. «Оклахома-Сити» (44-32) — на восьмом месте.