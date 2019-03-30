Источник, близкий к Прохорову, опроверг информацию о продаже арены «Бруклина»

Российский миллиардер Михаил Прохоров не ведёт переговоров с китайским бизнесменом Джозефом Цаем о продаже арены «Барклайс-центр», где проводит домашние матчи клуб НБА «Бруклин Нетс», сообщает ТАСС.

«Сообщение New York Post о продаже арены не соответствует действительности», — сказал источник, близкий к Прохорову.

В 2018 году Цай приобрёл 49% акций «Бруклина». По условиям сделки, китайский бизнесмен может выкупить у Прохорова оставшуюся долю за $ 1,35 млрд до сезона-2021/22.

«Нетс» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 76 матчах команда Кенни Аткинсона одержала 38 побед и потерпела 38 поражений.

В следующей игре регулярного чемпионата «Бруклин» на домашнем паркете примет «Бостон Селтикс». Матч состоится 31 марта в 1:00 мск.