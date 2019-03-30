Сокрушительный данк Джеймса — в видеообзоре матча «Лейкерс» — «Шарлотт»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 129:115 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, записавший в актив 27 очков, 9 передач и 3 подбора. Разыгрывающий «Хорнетс» Кемба Уокер набрал 24 очка, отдал 6 результативных передач, собрал 2 подбора и совершил 1 перехват.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Шарлотт» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 75 матчах регулярного чемпионата команда из штата Северная Каролина одержала 35 побед и потерпела 40 поражений. «Лос-Анджелес» (34-42) — 11-й на Западе.