Пиппен: вряд ли Дюрант перейдёт в «Нью-Йорк», зачем ему вообще уходить из «ГС»?

Легендарный игрок НБА Скотти Пиппен поделился мнением о возможном уходе форварда Кевина Дюранта из «Голден Стэйт Уорриорз». СМИ неоднократно сообщали, что звёздный баскетболист собирается продолжить карьеру в «Нью-Йорк Никс».

«Не думаю, что Дюрант перейдёт в «Нью-Йорк». Зачем ему вообще уходить из «Голден Стэйт»? Какой в этом смысл? Зачем покидать «Уорриорз»? Кевин может стать самым высокооплачиваемым игроком в команде, он побеждает. Не думаю, что он уйдёт. Дюрант ушёл из «Оклахома-Сити», чтобы найти счастье, и он уже нашёл его», — сказал Пиппен в эфире телеканала ESPN.

В нынешнем сезоне Кевин набирает 26,8 очка, собирает 6,6 подбора, отдаёт 5,7 передачи, а также совершает 1,1 блок-шота и 0,8 перехвата за 35,3 минуты в среднем за игру.