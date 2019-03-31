Харден стал девятым игроком в истории НБА, реализовавшим 2000 трёхочковых

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, реализовав 7 трёхочковых в матче регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз», довёл их общее количество за карьеру в НБА до 2000 (2,6 в среднем за игру). Таким образом он стал девятым игроком в истории лиги, достигшим этого рубежа.



Ранее подобное удалось Полу Пирсу (2143 дальних попадания), Джамалу Кроуфорду (2202), Винсу Картеру (2225), Джейсону Терри (2282), Кайлу Корверу (2351), Стивену Карри (2459), Реджи Миллеру (2560) и Рэю Аллену (2973).



Встреча завершилась домашней победой «Хьюстона» со счётом 119:108. Харден набрал 50 очков, совершил 11 подборов и отдал 10 результативных передач за 38 минут. В нынешнем сезоне он реализовал рекордные 353 броска из-за дуги.

Харден обновил рекорд НБА, оформив пятый трипл-дабл с 50 очками в карьере