Батлер: меня не так уж сильно освистывали. Всеобщая любовь меня не радует

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлер спокойно воспринял недружелюбный приём публики во время выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз».



«Меня не так уж сильно освистывали. Не переживаю из-за того, что не вызываю всеобщую любовь. Постоянные симпатии со всех сторон меня не радуют», – приводит слова Батлера ESPN.



Встреча завершилась победой «Филадельфии» в гостях со счётом 118:109. Защитник набрал 12 очков, совершил 13 подборов, отдал 5 результативных передач и сделал 2 перехвата за 36 минут.



Он был обменян из «Миннесоты» в «Филадельфию» в нынешнем сезоне, после того как заявил о желании покинуть «Тимбервулвз» из-за напряжённых отношений с частью партнёров по команде.

25 очков Тобиаса Харриса помогли «Филадельфии» обыграть «Миннесоту»