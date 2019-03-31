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Батлер: меня не так уж сильно освистывали. Всеобщая любовь меня не радует

Батлер: меня не так уж сильно освистывали. Всеобщая любовь меня не радует
Баскетбол / НБА

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлер спокойно воспринял недружелюбный приём публики во время выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Меня не так уж сильно освистывали. Не переживаю из-за того, что не вызываю всеобщую любовь. Постоянные симпатии со всех сторон меня не радуют», – приводит слова Батлера ESPN.

Встреча завершилась победой «Филадельфии» в гостях со счётом 118:109. Защитник набрал 12 очков, совершил 13 подборов, отдал 5 результативных передач и сделал 2 перехвата за 36 минут.

Он был обменян из «Миннесоты» в «Филадельфию» в нынешнем сезоне, после того как заявил о желании покинуть «Тимбервулвз» из-за напряжённых отношений с частью партнёров по команде.

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