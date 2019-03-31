Винс Картер вышел на пятое место по количеству матчей в НБА

Защитник «Атланты Хоукс» Винс Картер вышел на пятое место по количеству матчей в НБА, информирует NBA TV.



Сегодняшний матч против «Милуоки Бакс» стал для 42-летнего Картера 1 477-м в карьере. Баскетболист обошёл легендарного тяжелого форварда «Юты» Карла Мэлоуна и теперь уступает только Джону Стоктону (1504), Дирку Новицки (1515), Кариму Абдул-Джаббару (1560) и Роберту Пэришу (1611).

Напомним, матч между «Атлантой» и «Милуоки» завершился со счётом 136:135 (26:43, 42:28, 30:26, 24:25, 14:13 ОТ) в пользу команды из Джорджии. «Ястребы» сумели перевести игру в овертайм благодаря точному трёхочковому украинского центрового Алексея Леня, а в дополнительной пятиминутке победу команде Ллойда Пирса принёс бросок с сиреной Трэя Янга.