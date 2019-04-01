Люк Уолтон: Леброн Джеймс хотел играть, но оно того не стоит

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон рассказал, как ему удалось убедить форварда команды Леброна Джеймса пропустить последние шесть матчей сезона.



«Джеймс хотел играть. Но я смотрю на ситуацию с точки зрения медицинской службы. А они сказали Леброну: «Послушай, это совершенно того не стоит. Давай лучше сделаем всё, чтобы ты провёл лето здоровым». После этого было принято решение, что остаток регулярного чемпионата мы проведём без него», – приводит слова Уолтона ESPN.



В дебютном сезоне за «Лейкерс» 34-летний Джеймс набирал по 27,4 очка, совершал по 8,5 подбора и отдавал по 8,3 передачи за 35 минут в среднем за игру. Он принял участие только в 55 встречах, что является самым низким показателем за всю его карьеру в лиге. В них команда одержала 28 побед при 27 поражениях.



Кроме того, впервые за 14 лет форвард не сыграет в плей-офф. Последние 8 сезонов подряд команды Джеймса доходили до финала и трижды становились чемпионом.

Леброн Джеймс пропустит остаток сезона