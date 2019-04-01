Майк Мэлоун: Никола Йокич не имеет права на удаление, он слишком ценен

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун остался недоволен тем, что центровой команды Никола Йокич был удалён после второго технического фола, полученного за несдержанность, за три с половиной минуты до окончания матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс».



«Йокич не имеет права на удаление. Меня не волнует, что с ним делают на площадке, насколько плохо судили, был фол или не было. Всё это неважно. Никола слишком ценен для команды», – приводит слова Мэлоуна ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Денвера» со счётом 90:95. Йокич в ней успел набрать 23 очка, совершить 14 подборов, отдать 4 результативных передачи, сделать 2 перехвата и поставить блок-шот за 30 минут. Первый технический фол он получил после того, как ему разбили нос в первой четверти.

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