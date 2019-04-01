Уэстбрук стал первым в истории НБА, оформившим по 30 трипл-даблов в двух сезонах

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук, набрав 25 очков, совершив 11 подборов и отдав 11 результативных передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс», оформил 30-й трипл-дабл в нынешнем сезоне. В сезоне-2016/17 в его активе было 42 трипл-дабла. Таким образом, Уэстбрук стал первым игроком в истории лиги, оформившим как минимум по 30 трипл-даблов в двух сезонах.



Кроме Уэстбрука записать в актив по 30 трипл-даблов за сезон удавалось по разу только Уилту Чемберлену (31) и Оскару Робертсону (41).



Встреча завершилась домашним поражением «Оклахома-Сити» со счётом 103:106. Уэстбрук в ней также сделал 2 перехвата за 38 минут. Этот трипл-дабл стал 134-м в карьере защитника.

«Оклахома» проиграла «Далласу» на домашней площадке