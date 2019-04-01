Винс Картер вышёл на пятое место в истории НБА по количеству проведённых матчей

Для лёгкого форварда «Атланты Хоукс» Винса Картера матч регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс» стал 1477-м за карьеру в НБА. Таким образом, он обогнал Карла Мэлоуна и единолично вышел на пятое место в истории лиги по этому показателю.



Теперь впереди 42-летнего Картера остаются только Джон Стоктон (1504 встречи за карьеру), Дирк Новицки (1516), Карим Абдул-Джаббар (1560) и Роберт Пэриш (1611).



Картер проводит в НБА 21-й сезон. Ранее он выступал за «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санс», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сакраменто Кингз».



Встреча завершилась домашней победой «Атланты» в овертайме со счётом 136:135. Картер в ней набрал 9 очков, совершил 2 подбора, сделал перехват и поставил блок-шот за 19 минут.

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