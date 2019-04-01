Демаркуса Казинса удалили за удар локтем в лицо Вилли Эрнангомеса

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс был удалён с площадки за удар рукой в лицо центрового «Шарлотт Хорнетс» Вилли Эрнангомеса во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА.



В борьбе за позицию под кольцом «Шарлотт» Казинс вначале подтолкнул Эрнангомеса, а вторым движением попал ему локтем в голову. После просмотра видеоповтора судьи зафиксировали со стороны Демаркуса неспортивный фол второй степени и удалили его.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 137:90. Казинс в ней набрал 8 очков, совершил 3 подбора, отдал 2 результативные передачи, сделал перехват и поставил 3 блок-шота за 11 минут. Это удаление за неспортивный фол стало для него 15-м в карьере.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале MLG Highlights в YouTube.