Стив Керр: мне жаль Демаркуса Казинса, он ударил Уилли Эрнангомеса ненамеренно

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поддержал центрового команды Демаркуса Казинса, удалённого за удар локтем в лицо центрового «Шарлотт Хорнетс» Вилли Эрнангомеса в матче регулярного чемпионата НБА.



«Казинс ударил Эрнангомеса неумышленно. Он просто боролся за позицию под кольцом, но попал рукой в голову соперника, а это приводит к автоматическому удалению.



Мне жаль Демаркуса. Он играл очень хорошо. Ненавижу, когда происходит подобное. Это была случайность. В действиях Казинса не было никакого злого умысла», – приводит слова Керра ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 137:90. Казинс в ней успел набрать 8 очков, совершить 3 подбора, отдать 2 результативные передачи, сделать 1 перехват и поставить 3 блок-шота за 11 минут. Это удаление за неспортивный фол стало для него 15-м в карьере.

Демаркуса Казинса удалили за удар локтем в лицо Вилли Эрнангомеса