Джеймс: нравится, когда меня списывают со счетов, это мотивирует меня

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился ожиданиями от работы в межсезонье. 34-летний баскетболист больше не выйдет в паркет в нынешнем регулярном чемпионате по рекомендации врачей.



«Нравится чувствовать себя некомфортно в межсезонье. Нравится, когда меня списывают со счетов. Это мотивирует меня», — приводит слова Джеймса The Athletic.



Нынешний сезон стал первым для Леброна в форме «Лейкерс». Команда из Лос-Анджелеса потеряла шансы на выход в плей-офф ещё в марте. Сейчас калифорнийцы занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.



Леброн этом регулярном чемпионате набирал 27,4 очка, собирал 8,5 подбора, отдавал 8,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата и 0,6 блок-шота за 35,2 минуты в среднем за игру.

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