Уэстбрук посвятил трипл-дабл убитому рэперу Нипси Хасслу

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук посвятил трипл-дабл с 20 очками, 20 подборами и 21 передачей в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» рэперу Нипси Хасслу, застреленному в минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе.



«Я не стану говорить словами. Но уже сказал своими действиями на площадке, кому я посвящаю это достижение. Пусть будет так», – приводит слова Уэстбрука ESPN.



Нипси, как и Уэстбрук, является уроженцем Калифорнии. Ранее соболезнования в связи со смертью рэпера также выразили форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол, атакующий защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл, а также другие звёзды спорта и шоу-бизнеса.

Уэстбрук стал вторым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл «20+20+20»