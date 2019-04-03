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Уэстбрук посвятил трипл-дабл убитому рэперу Нипси Хасслу

Уэстбрук посвятил трипл-дабл убитому рэперу Нипси Хасслу
Баскетбол / НБА

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук посвятил трипл-дабл с 20 очками, 20 подборами и 21 передачей в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» рэперу Нипси Хасслу, застреленному в минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе.

«Я не стану говорить словами. Но уже сказал своими действиями на площадке, кому я посвящаю это достижение. Пусть будет так», – приводит слова Уэстбрука ESPN.

Нипси, как и Уэстбрук, является уроженцем Калифорнии. Ранее соболезнования в связи со смертью рэпера также выразили форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол, атакующий защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл, а также другие звёзды спорта и шоу-бизнеса.

Уэстбрук стал вторым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл «20+20+20»
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