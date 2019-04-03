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Стивен Карри вышел на 4-е место по результативности в истории «Голден Стэйт»

Стивен Карри вышел на 4-е место по результативности в истории «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, набрав 17 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс», довёл их общее количество за карьеру в команде до 16 236 (23,5 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Криса Муллина и вышел на четвёртое место по результативности в истории «Голден Стэйт».

Больше 31-летнего Карри, выступая за «Уорриорз», набирали лишь Пол Эйризин (16 266 очков), Рик Бэрри (16 447) и Уилт Чемберлен (17 783). При этом только Эйризин и Карри всю карьеру защищали цвета только одной команды.

Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 116:102. Карри в ней также совершил 5 подборов, отдал 5 результативных передач и сделал 3 перехвата за 30 минут.

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