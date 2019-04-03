Крис Пол вышел на 9-е место в истории НБА по количеству перехватов

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол, сделав 2 перехвата в матче регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз», довёл их общее количество за карьеру в НБА до 2113 (2,2 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Элвина Робертсона и вышел на 9-е место в истории лиги по этому показателю.



33-летний Пол является лучшим в данной категории среди действующих баскетболистов, а впереди него остаются Хаким Оладжьювон (2162 перехвата за карьеру), Клайд Дрекслер (2207), Скотти Пиппен (2307), Морис Чикс (2310), Гэри Пэйтон (2445), Майкл Джордан (2514), Джейсон Кидд (2684) и Джон Стоктон (3265).



Встреча завершилась выездной победой «Хьюстона» со счётом 130:105. Пол в ней также набрал 7 очков, совершил 5 подборов, отдал 12 передач и поставил блок-шот за 28 минут.

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