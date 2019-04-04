Попович был удалён спустя минуту после начала матча с «Денвером»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович был удалён с площадки спустя 63 секунды после начала выездного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (85:113).

Причина удаления — споры с рефери.

Видео доступно на странице Yahoo Sports в «Твиттере».

«Сан-Антонио» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В 79 матчах команда из штата Техас одержала 45 побед и потерпела 34 поражения.

В следующей игре регулярного чемпионата «Спёрс» встретятся с «Вашингтон Уизардс». Матч состоится в Вашингтоне на «Кэпитал Уан-арене» 6 апреля и начнётся в 2:00 мск.

Посмотреть статистику игроков Национальной баскетбольной ассоциации можно на «Чемпионате».