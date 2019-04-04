Владелец «Лейкерс» Басс не стала отвечать на вопрос о будущем Уолтона

Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поделилась мнением о работе главного тренера команды Люка Уолтона в нынешнем сезоне.

«Останется ли Уолтон в «Лейкерс»? Не буду давать ответ на этот вопрос. В этом сезоне у нас не всё шло гладко. Команда сумела обыграть «Голден Стэйт» на Рождество, что стало отличным подарком для меня. Леброн Джеймс получил травму. Проблемы оказали много давления на тренера. Люк — трудолюбивый человек, который нравится игрокам. Считаю, что он проделал невероятную работу в самых сложных условиях», — приводит слова Басс ESPN.

Уолтон возглавляет «Лейкерс» с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21, но гарантирован только на следующую кампанию.

«Лос-Анджелес» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Калифорнийцы лишились шансов на попадание в плей-офф ещё в марте.