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Баззер-битер Лилларда и эффектный анкл-брейкер Джексона — в топ-10 дня в НБА

Баззер-битер Лилларда и эффектный анкл-брейкер Джексона — в топ-10 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительные данки форварда «Бруклин Нетс» Родиона Куруча, разыгрывающего «Чикаго Буллз» Шакила Харрисона, защитника «Шарлотт Хорнетс» Малика Монка, форварда «Атланты Хоукс» Джона Коллинса и защитника «Денвер Наггетс» Малика Бисли, перехват и баззер-битер в исполнении лидера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда, блок-шот Коллинса, роскошный аллей-уп защитника «Финикс Санз» Де'Энтони Мелтона на форварда Драгана Бендера, эффектный анкл-брейкер разыгрывающего «Детройт Пистонс» Реджи Джексона, а также попадание защитника «Хьюстон Рокетс» Криса Пола со своей половины площадки.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

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