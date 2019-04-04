Эксперт ESPN выступил в защиту Уолтона

Известный эксперт ESPN Трэйси Макгрэйди заступился за главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Люка Уолтона. По мнению Макгрэйди, вина за неудачный сезон лежит не на тренере, а на руководстве клуба из Калифорнии.

«Дело вовсе не в Уолтоне. Мы уже это часто обсуждали. Всё дело в экосистеме, «здоровье» команды. Если и можно кого-то винить, то скорее тех людей, которые создавали команду, собирали состав и формировали окружение Леброна.

Если у вас некем заменить Леброна, то вы должны нести за это ответственность. Вы не окружили его игроками нужного уровня.

Руководство клуба пошло другим путём. Они собрали людей, которые не смогли заменить Леброна, когда он получил травму», — цитирует Макгрэйди Clutch Points.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» не смогли выйти в плей-офф, потеряв шансы на квалификацию задолго до завершения турнира.