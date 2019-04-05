Яннис Адетокунбо поставил Джоэлу Эмбииду 4 блок-шота за матч

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетонкунбо четырежды накрыл броски центрового «Филадельфия Сиксерс» Джоэла Эмбиида в матче регулярного чемпионата НБА их команд. Эмбиид никогда ранее в карьере не получал 4 блок-шота за встречу от одного игрока.



При этом дважды Адетокунбо накрывал броски оппонента сзади, один раз выбил у него мяч, когда тот готовился атаковать, и ещё раз эффектно заблокировал одной рукой попытку данка Эмбиида.



Встреча завершилась выездной победой «Милуоки» со счётом 128:122. Адетокунбо в ней набрал 45 очков, совершил 13 подборов, отдал 6 результативных передач и поставил 5 блок-шотов за 35 минут.

Видео блок-шотов доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.