Бледсо спровоцировал потасовку, швырнув мяч в Эмбиида

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Эрик Бледсо был удалён с площадки за два технических фола через две с половиной минуты после начала матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфия Сиксерс». После борьбы за позицию под кольцом с центровым соперника Джоэлом Эмбиидом Бледсо подтолкнул оппонента в спину, а когда тот бросил ему мяч в руки, с силой швырнул его в ответ, попав в туловище. В результате между игроками завязалась потасовка, которую удалось прекратить только после вмешательства судей, партнёров и тренеров. По итогам инцидента Бледсо получил два технических фола, что привело к его автоматическому удалению.



Встреча завершилась выездной победой «Милуоки» со счётом 128:122.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.