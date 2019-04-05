«Финал четырёх» Лиги чемпионов ФИБА состоится в Антверпене

Бельгийский Антверпен примет «Финал четырёх» Лиги чемпионов ФИБА, сообщает официальный сайт турнира. Решающие матчи состоятся на арене «Спортпалейс», рассчитанной на 18,5 тыс. зрителей.



За победу в соревновании поборются хозяева «Финала четырёх» «Антверп», немецкий «Бамберг», испанский «Тенерифе» и итальянский «Виртус» из Болоньи.



Полуфиналы пройдут 3 мая, а финал и матч за третье место будут сыграны 5 мая. Жеребьёвка полуфиналов состоится 10 апреля.



Из российских клубов в нынешнем сезоне Лиги чемпионов принимал участие «Нижний Новгород», который дошёл до четвертьфинала, где уступил «Антверпу».



Лига чемпионов ФИБА проводится третий год. Её предыдущими победителями становились «Тенерифе» и греческий АЕК.

«Нижний Новгород» проиграл «Антверпу» и завершил выступления в Лиге чемпионов