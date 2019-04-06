Нынешний сезон — лучший для «Лейкерс» за последние шесть лет

«Лос-Анджелес Лейкерс» проводит лучший регулярный чемпионат за последние шесть лет.

Команда Люка Уолтона в 80 матчах одержала 36 побед и потерпела 44 поражения. Это на одну победу больше, чем в прошлом сезоне, когда калифорнийцы выдали результат 35-47. При этом «Лейкерс» ещё могут улучить показатели, поскольку до завершения регулярки проведут две встречи.

Сейчас «Лос-Анджелес» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб лишился шансов на выход в плей-офф ещё в марте. «Лейкерс» пропустят постсезон в шестой раз подряд. Последний раз им удалось выйти в плей-офф в 2013 году. Тогда команда заняла седьмое место на Западе по итогам регулярного чемпионата, который завершила с результатом 45-37.