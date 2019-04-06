Эффектные передачи Уэстбрука — в видеообзоре матча «Оклахома-Сити» — «Детройт»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Детройт Пистонс». Встреча состоялась в Оклахома-Сити на «Чизпик Энерджи-Арене» и завершилась со счётом 123:110 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал мощный форвард «Пистонс» Блэйк Гриффин, записавший в актив 45 очков, 7 подборов, 3 передачи и 2 перехвата. Разыгрывающий защитник «Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 19 очков, отдал 15 результативных передач, собрал 8 подборов и совершил 1 перехват.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Оклахома-Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В 79 встречах команда Билли Донована одержала 46 побед и потерпела 33 поражения. «Детройт» (39-40) — восьмой на Востоке.