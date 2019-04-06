Дивац будет введён в Зал славы баскетбола в 2019 году, Уэббер и Б. Уоллес — нет

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски назвал имена бывших игроков, которые будут включены в Зал славы баскетбола в 2019 году.
Баскетболисты Зала славы — 2019
Пол Уэстфал
Бобби Джонс
Сидни Монкриф
Владе Дивац.
По информаци Войнаровски, Крис Уэббер, Бен Уоллес и Маркес Джонсон не попадут в Зал славы в этом году.
Решение о включении в Зал славы принимает специальный комитет, состоящий из 24 членов. Каждому кандидату необходимо получить как минимум 18 голосов. Итоговый список официально объявят на пресс-конференции в Миннеаполисе во время «Финала четырёх» студенческой лиги NCAA 6 апреля.
Церемония включения в Зал славы состоится в Спрингфилде в начале сентября.
Турнирная таблица Национальной баскетбольной ассоциации доступна на «Чемпионате».
Уэстбрук третий раз подряд оформил сезонный трипл-дабл