Дивац будет введён в Зал славы баскетбола в 2019 году, Уэббер и Б. Уоллес — нет

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски назвал имена бывших игроков, которые будут включены в Зал славы баскетбола в 2019 году.

Баскетболисты Зала славы — 2019

Пол Уэстфал

Бобби Джонс

Сидни Монкриф

Владе Дивац.

По информаци Войнаровски, Крис Уэббер, Бен Уоллес и Маркес Джонсон не попадут в Зал славы в этом году.

Решение о включении в Зал славы принимает специальный комитет, состоящий из 24 членов. Каждому кандидату необходимо получить как минимум 18 голосов. Итоговый список официально объявят на пресс-конференции в Миннеаполисе во время «Финала четырёх» студенческой лиги NCAA 6 апреля.

Церемония включения в Зал славы состоится в Спрингфилде в начале сентября.

Турнирная таблица Национальной баскетбольной ассоциации доступна на «Чемпионате».