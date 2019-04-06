Д. Риверс: не хочется опуститься на 8-е место и встретиться с «ГС» в 1-м раунде

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс после поражения со счётом 117:122 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» отметил, что команде важно завершить регулярный чемпионат выше восьмого места в турнирной таблице Западной конференции.

«Конечно, это имеет значение. Не думаю, что кто-то хочет встретиться с «Голден Стэйт Уорриорз» в первом раунде плей-офф», — приводит слова Риверса ESPN.

«Клипперс» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В 80 встречах калифорнийцы одержали 47 побед и потерпели 33 поражения.

В оставшихся двух матчах регулярного чемпионата команда Риверса на выезде встретится с «Голден Стэйт» 8 апреля и дома сыграет с «Ютой Джаз» 11 апреля.