Пирс: с такими партнёрами, как у Уэйда, у меня было бы 5–6 титулов

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Пол Пирс сравнил свою карьеру с карьерой защитника «Майами Хит» Дуэйна Уэйда.

«Чья карьера была лучше — моя или Уэйда? Тут всё очевидно. Назову себя. Дайте мне Шакила О'Нила! Дайте мне Леброна Джеймса с Крисом Бошем! У меня было бы 5–6 титулов», — сказал Пирс в эфире телеканала ESPN.

За карьеру Пол завоевал один чемпионский титул. Тогда, в 2008 году, его партнёрами по «Бостон Селтикс» были разыгрывающий Рэджон Рондо, защитник Рэй Аллен, центровой Кевин Гарнетт и форвард Брайан Скалабрини.

Уэйд сейчас проводит последний сезон в НБА. В его активе три чемпионских титула (2006, 2012, 2013).

Турнирная таблица Национальной баскетбольной ассоциации доступна на «Чемпионате».