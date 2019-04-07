Леброн Джеймс: с нетерпением жду появления желающих покорить вершину со мной

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассчитывает, что в межсезонье команду усилят суперзвёздные игроки.



«С нетерпением жду межсезонья, чтобы узнать, кто составит мне компанию. Кто захочет покорить вершину вместе со мной. Знаю, на что я способен. Знаю, на что готов. Я никогда не предавал баскетбол. Гарантирую, что до самого окончания карьеры буду настроен только на борьбу за чемпионский титул», – приводит слова Джеймса Spectrum Sports Net.



В нынешнем сезоне команда Джеймса впервые за 14 лет не попала в плей-офф. При этом последние 8 сезонов подряд Леброн доходил до финала и трижды становился чемпионом.



В межсезонье у «Лейкерс» будет возможность предложить суперзвёдному игроку максимально финансово выгодный контракт.

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