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Дюрант: только у меня, Джордана, Коби и Леброна по 12 именных моделей кроссовок

Дюрант: только у меня, Джордана, Коби и Леброна по 12 именных моделей кроссовок
Баскетбол / НБА

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант нашёл оригинальный аргумент, подтверждающий, что он находится в одном ряду с величайшими баскетболистами в истории НБА.

«Только у меня, Майкла Джордана, Коби Брайанта и Леброна Джеймса есть по 12 именных моделей кроссовок», – приводит слова Дюранта Bleacher Report.

При этом на данный момент у Джордана 26 именных моделей спортивной обуви, у Джеймса – 16, а у Брайанта и Дюранта – по 12.

Дюрант является двукратным чемпионом НБА. Он один раз был признан MVP сезона и дважды – MVP финала. Также форвард четыре раза становился самым результативным игроком лиги, шесть раз был включен в первую символическую сборную сезона и 10 раз приглашался на Матч звёзд НБА.

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