Дюрант: только у меня, Джордана, Коби и Леброна по 12 именных моделей кроссовок

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант нашёл оригинальный аргумент, подтверждающий, что он находится в одном ряду с величайшими баскетболистами в истории НБА.



«Только у меня, Майкла Джордана, Коби Брайанта и Леброна Джеймса есть по 12 именных моделей кроссовок», – приводит слова Дюранта Bleacher Report.



При этом на данный момент у Джордана 26 именных моделей спортивной обуви, у Джеймса – 16, а у Брайанта и Дюранта – по 12.



Дюрант является двукратным чемпионом НБА. Он один раз был признан MVP сезона и дважды – MVP финала. Также форвард четыре раза становился самым результативным игроком лиги, шесть раз был включен в первую символическую сборную сезона и 10 раз приглашался на Матч звёзд НБА.

Кевин Дюрант: Леброну Джеймсу нужен отдых