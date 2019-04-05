Кевин Дюрант: Леброну Джеймсу нужен отдых

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант видит позитивные стороны для форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в том, что его команда не вышла в плей-офф в нынешнем сезоне.



«Джеймс так много лет подряд играл в плей-офф. А ведь летний отдых очень ценен для игроков, поскольку мы получаем возможность расслабиться и отвлечься от баскетбола. И вот сейчас Леброн впервые за долгое время сможет начать отдыхать раньше, чем обычно, сразу после окончания регулярного чемпионата. Уверен, что ему нужен отдых. Думаю, он с нетерпением ждёт возможности посвятить всё лето укреплению здоровья и совершенствованию игры, а также всему тому, что ему нравится», – приводит слова Дюранта ESPN.



Леброн Джеймс принимал участие в плей-офф в течение 14 сезонов кряду, в восьми последних доходил до финала.

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