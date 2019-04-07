Итудис: сегодня были лучшей командой на обоих концах паркета

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (83:73).



«Мы были сегодня лучшей командой — на обоих концах паркета. Лучше в проценте попаданий, хорошо пользовались моментами. Хорошо создавали моменты, защищались, играли сфокусированно против отличной команды, направили игру в то русло, которое нам было нужно. В третьей четверти мы продолжили давить, и в какие-то моменты разрыв переваливал за 20 очков. В целом, мы доминировали и довели игру до гладкой концовки.



У нас не было много времени, чтобы подготовиться. Для нас сейчас начинается небольшой марафон, и это не сравнить с марафонами других команд. Наша загрузка куда больше. ЦСКА проводит три игры за пять дней», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

«Зенита» хватило на четверть. ЦСКА отомстил питерцам В середине матча красно-синие забросали гостей из-за дуги, попав восемь раз из десяти.