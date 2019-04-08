Смарт и Тэйтум получили травмы в матче с «Орландо»

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт и его партнёр по команде лёгкий форвард Джейсон Тэйтум из-за травм не доиграли матч регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик», сообщает ESPN.



Оба игрока покинули площадку ещё в первой четверти. Смарт получил растяжение мышцы живота в столкновении с центровым соперника Николой Вучевичем, а Тэйтум усугубил ушиб левого бедра.



В нынешнем сезоне Смарт набирает по 8,9 очка и отдаёт по 4 передачи за 28 минут в среднем за игру. Средние показатели Тэйтума составляют 15,9 очка и 6,1 подбора за 31 минуту.



Встреча завершилась домашним поражением «Бостона» со счётом 108:116. Несмотря на такой результат, после неё «Селтикс» гарантировали себе 4-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, которое даёт преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

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