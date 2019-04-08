Буденхольцер стал седьмым тренером, одержавшим по 60 побед с разными командами

Для главного тренера «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера победа в матче с «Атлантой Хоукс» стала 60-й в нынешнем регулярном чемпионате НБА. Ранее он выигрывал 60 встреч в регулярном чемпионате во главе «Атланты» в сезоне-2014/15. Таким образом, Буденхольцер стал седьмым наставником в истории лиги, которому удалось одержать по 60 побед в регулярном чемпионате во главе двух разных команд.



Ранее это удавалось только Кей Си Джонсу (с «Вашингтон Буллитс» и «Бостон Селтикс»), Дону Нельсону (с «Милуоки» и «Даллас Маверикс»), Рику Адельману (с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Сакраменто Кингз»), Пэту Райли (с «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит»), Филу Джексону (с «Чикаго Буллз» и «Лейкерс») и Майку Д'Антони (с «Финикс Санс» и «Хьюстон Рокетс»).

«Хьюстон» разгромил «Финикс», «Милуоки» дома победил «Атланту»