Я. Адетокунбо: «Милуоки» одержал в 4 раза больше побед, чем в моём первом сезоне

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после матча с «Атланта Хоукс» прокомментировал показатели команды, выигравшей 60 встреч в регулярном чемпионате НБА.



«В моём дебютном сезоне в лиге «Милуоки» одержал всего 15 побед. Сейчас у нас их в четыре раза больше. Это выдающееся достижение. Перед началом сезона мы и ставили перед собой цель выиграть как минимум 60 матчей.



Летом мы сможем с удовольствием вспомнить об этом. Да и сейчас осознание наших результатов радует. Но если наслаждаться ими слишком долго, то можно потерять победный ритм. Важно этого не допустить», – приводит слова Адетокунбо ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Милуоки» со счётом 115:107. «Бакс» досрочно обеспечили себе 1-е место в НБА по итогам регулярного чемпионата.

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