Регулярный чемпионат Евролиги в 2020 году начнётся на неделю раньше

Руководство Евролиги договорилось с профсоюзом игроков о календаре на новый сезон. В соответствии с утверждённым планом, регулярный чемпионат стартует на неделю раньше, чем обычно. Так, новый розыгрыш турнира начнётся 3 и 4 октября 2019 года. Последний тур регулярного чемпионата состоится 9 и 10 апреля 2020 года.

В связи с этим изменятся и сроки проведения плей-офф. Этот раунд турнира начнётся на неделю позже. Он будет проходить с 21 апреля по 6 мая 2020 года.

«Финал четырёх» также сместится на неделю, финальная часть сореванований будет проводиться с 21 по 24 мая 2020 года.

Внесённые изменения позволят сократить число недель с двумя матчами с девяти до семи.

Отметим, что руководство Евролиги продолжает вести переговоры с профсоюзом игроков. Стороны ещё не достигли договорённости, позволяющей заключить новое коллективное соглашение.