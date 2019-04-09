Большинство игроков НБА считают М. Джордана величайшим баскетболистом в истории

По итогам опроса, который провело издание The Athletic, большинство игроков НБА считают Майкла Джордана величайшим баскетболистом в истории. За легендарного атакующего защитника голоса отдали 73% из 117 опрошенных игроков.

Результаты опроса

1. Майкл Джордан — 73%

2. Леброн Джеймс — 11,9%

3. Коби Брайант — 10,6%

4. Карим Абдул-Джаббар — 1,7%

5. Мэджик Джонсон, Аллен Айверсон, Кевин Дюрант — 1%.

Джордан был выбран под общим третьим номером на драфте НБА в 1984 году. Защитник завоевал шесть чемпионских титулов, пять раз был признан MVP сезона и принял участие в 14 Матчах звёзд. Майкл выступал только в двух командах лиги — «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс». После завершения карьеры игрока Джордан стал владельцем «Шарлотт Хорнетс».