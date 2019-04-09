Стивен Эй Смит: Ирвинг в межсезонье проведёт встречу с «Лейкерс»

Известный американский журналист Стивен Эй Смит сказал, что разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг готов предстоящим летом обсудить подписание контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мне сказали, что Кайри в межсезонье проведёт встречу с «Лейкерс». У калифорнийцев будет шанс его заполучить, но я не говорю, что он продолжит карьеру в их команде. Не знаю, что собирается делать Ирвинг. Мне только сказали, что летом он проведёт встречу с «Лейкерс», — приводит слова Смита журналист Clutch Points Райан Уорд на своей странице в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Кайри набирает 23,8 очка, отдаёт 6,9 передачи, собирает 5,0 подбора, а также совершает 1,5 перехвата и 0,5 блок-шота за 33,0 минуты в среднем за игру.