Владелец «Уорриорз» считает, что в этом году будет сложнее выиграть титул

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб заявил, что в этом году его клубу будет сложнее выиграть НБА. В случае победы «Уорриорз» выиграют титул в третий раз подряд.

«Я знал, что в этом сезоне будет сложнее. На самом деле сложнее становится с каждым годом. Признаю, что лига становится лучше, наши конкуренты пытаются нас догнать. Я не думаю, что проблема заключается в старении. Лучше стала лига, а не мы стали хуже.

В этом году реальными претендентами на титул являются пять-шесть команд. Я волнуюсь гораздо сильнее, чем болельщики, ведь понимаю, как всё это сложно. Одна небольшая травма может всё испортить», — цитирует Лэйкоба The Athletic.

Напомним, «Уорриорз» уже гарантировали себе первое место в турнирной таблице Западной конференции.