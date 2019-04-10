«Даллас» благодаря трипл-даблу Дончича обыграл «Финикс», у Кроуфорда 51 очко

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Даллас Маверикс» (33-48) на домашнем паркете взял верх над «Финикс Санз» (19-63) — 120:109. После первой половины встречи хозяева вели с преимуществом в 30 очков.

Самым результативным игроком встречи стал 39-летний защитник победителей Джамал Кроуфорд, набравший 51 очко. Он реализовал 7 бросков из 13 из-за дуги. Драган Бендер оформил дабл-дабл из 12 баллов и 11 подборов. Деандре Эйтон и Девин Букер участия в матче не принимали.

В составе «Далласа» 30 очков набрал ветеран Дирк Новицки. Восьмой трипл-дабл в сезоне оформил Лука Дончич (21 балл, 16 подборов и 11 результативных передач). Также дабл-даблами отметились Дориан Финни-Смит (15 очков и 10 подборов) и Дуайт Пауэлл (11 баллов и 11 подборов).