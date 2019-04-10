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«Даллас» благодаря трипл-даблу Дончича обыграл «Финикс», у Кроуфорда 51 очко

«Даллас» благодаря трипл-даблу Дончича обыграл «Финикс», у Кроуфорда 51 очко
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Даллас Маверикс» (33-48) на домашнем паркете взял верх над «Финикс Санз» (19-63) — 120:109. После первой половины встречи хозяева вели с преимуществом в 30 очков.

Самым результативным игроком встречи стал 39-летний защитник победителей Джамал Кроуфорд, набравший 51 очко. Он реализовал 7 бросков из 13 из-за дуги. Драган Бендер оформил дабл-дабл из 12 баллов и 11 подборов. Деандре Эйтон и Девин Букер участия в матче не принимали.

В составе «Далласа» 30 очков набрал ветеран Дирк Новицки. Восьмой трипл-дабл в сезоне оформил Лука Дончич (21 балл, 16 подборов и 11 результативных передач). Также дабл-даблами отметились Дориан Финни-Смит (15 очков и 10 подборов) и Дуайт Пауэлл (11 баллов и 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2019, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
120 : 109
(33:18, 35:20, 30:41, 22:30)
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Новицки - 30, Дончич - 21, Финни-Смит - 15, Харрис - 14, Пауэлл - 11, Джексон - 10, Брансон - 9, Бёрк - 6, Клебер - 4, Макон, Адетокунбо, Брокхофф, Межри
Финикс Санз: Кроуфорд - 51, Джексон - 17, Бендер - 12, Окобо - 11, Бриджес - 10, Мелтон - 6, Спалдинг - 2, Букер, Холмс, Дэниэлс, Фредетт
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