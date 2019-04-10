Попадания Новицки — в видеообзоре матча «Даллас» — «Финикс»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась со счётом 120:109 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Джамал Кроуфорд, собравший коллекцию из 51 очка, 5 подборов, 5 передач, 1 перехвата и 1 блока. Форвард «Маверикс» Дирк Новицки записал в актив 30 очков, 8 подборов, 3 результативные передачи и 1 блок-шот. Новичок техасцев Лука Дончич оформил трипл-дабл из 21 очка, 16 подборов и 11 передач.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Даллас» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 81 встрече техасская команда одержала 33 победы и потерпела 48 поражений. «Финикс» (19-63) — на последнем, 15-м месте.