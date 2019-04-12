Клиффорд и Стоттс – лучшие тренеры марта и апреля в НБА

Главные тренеры «Орландо Мэджик» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» Стив Клиффорд и Терри Стоттс названы лучшими наставниками НБА по итогам марта и апреля в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщает официальный сайт лиги.



Под руководством Клиффорда «Орландо» в двух последних месяцах одержал 13 побед при 6 поражениях и впервые за семь лет завоевал место в плей-офф, финишировав на 7-м месте в Восточной конференции. Тренер получил эту награду первый раз в нынешнем сезоне и третий в карьере.



Стоттс привёл «Портленд» к 15 победам в 21 матче марта и апреля, что позволило занять 3-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Он стал лучшим тренером месяца второй раз в сезоне и седьмой в карьере.

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