Дивац: уволил Йоргера потому, что «Сакраменто» должен играть в «ран-энд-ган»

Генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац объяснил, почему отправил в отставку с должности главного тренера Дэйва Йоргера, несмотря на то что в нынешнем сезоне команда показала лучший результат за последние 13 лет.



«Инициатива увольнения Йоргера исходила лично от меня. Оценивая результаты команды в сезоне, я пришёл к выводу, что мы должны двигаться в другом направлении, чтобы выйти на качественно новый уровень. Нам нужен тренер, который бы культивировал систему «ран-энд-ган». В этом заключается стиль «Сакраменто». Мы должны играть именно так.



Я уверен, что сейчас мы находимся в очень выгодном положении», – приводит слова Диваца Sacramento Bee.



Помимо Йоргера был уволен ассистент Диваца Брэндон Уильямс.

«Сакраменто» отправил в отставку Йоргера